رئيس الوزراء يطلع على نتائج زيارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف للمملكة العربية السعودية

اطلع رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس لدى لقائه الثلاثاء بمكتبه وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بشير هارون على نتائج زيارة الوزير للمملكة العربية السعودية والمشاركة في المعرض الدولي للحج والعمرة، إضافة إلى الترتيبات التي تقوم بها الوزراة لإنجاح موسم الحج القادم للعام ١٤٤٧ ه.

حيث أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على مخرجات الزيارة، مبيناً أنه تم تسلّم صكوك مبالغ التعويضات لأوقاف السودان بالمملكة العربية السودانية، فضلاً عن عقده عددٍ من المباحثات التي تتعلق بتنظيم شؤون الحج والعمرة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

