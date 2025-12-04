تدابير عاجلة لتشغيل مستشفى جبل أولياء بولاية الخرطوم بالطاقة القصوى

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن بدء تشغيل قسم العمليات بمستشفى جبل أولياء خلال عشرة أيام، وذلك عقب زيارة ميدانية قام بها اليوم وقف خلالها وفد الوزارة على جاهزية المستشفى والإجراءات الجارية لتشغيله بطاقته القصوى وضمان استمرارية الخدمة.

وكشف د. فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بالولاية، خلال الزيارة التي رافقه فيها د. أحمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، ود. هشام عبد الله مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والمهندس آدم إبراهيم عبد السلام مسؤول الهندسة الطبية، وعدد من التنفيذيين، عن زيادة ملحوظة في عودة المواطنين إلى المحلية.

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف مريضا ترددوا على قسم الطوارئ بالمستشفى خلال شهر نوفمبر الماضي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة منذ إعادة تشغيل المستشفى في أغسطس المنصرم.

وأكد د. فتح الرحمن أن الموقع الجغرافي للمستشفى في منطقة حدودية تربط بين ثلاث ولايات يجعل من الضروري توفير خدمات صحية متكاملة وكوادر متخصصة تلبي احتياجات المواطنين، مشيدًا بالجهود الكبيرة للعاملين الذين أسهموا في إعادة المستشفى للخدمة بسرعة وكفاءة.

وتعهد مدير عام الوزارة، بعد اطلاعه على تنوير من إدارة المستشفى، بصيانة جميع أجهزة الأشعة التي أكد المهندس آدم إمكانية إعادتها للخدمة، إلى جانب توفير المتحركات وترحيل الإمداد الدوائي والأكسجين، واستكمال متطلبات تشغيل مركز عبد الرحمن صالح سبدرات للكلى.

كما طمأن القيادة العليا في الدولة—رئيس مجلس السيادة، وعضو المجلس رئيس لجنة تهيئة البيئة، ووالي الخرطوم—بأن الخدمات التشخيصية والعلاجية بمحلية جبل أولياء تشهد تحسناً مستمراً، وأن المحلية تسجل عودة واسعة للمواطنين.

من جانبه، أكد د. أحمد البشير فضل الله استقرار الخدمات المقدمة بالمستشفى، موضحاً أن عدد المترددين خلال الشهر الماضي بلغ 3630 مريضاً، فيما يتراوح التردد اليومي حالياً بين 120 إلى 150 مريضاً.