اللجنة المنظمة لكأس العرب: اتخاذ الإجراءات بشأن تشغيل أغنية غير معتمدة بمنطقة المشجعين

أصدرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025 بياناً الجمعة، بشأن ما حدث خلال احتفالات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين.

وأكدت أن البطولة تعد ملتقى رياضياً يهدف لتسليط الضوء على مواهب كرة القدم في العالم العربي وشغف شعوبه بهذه الرياضة.

وقالت إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً حول ما حدث خلال احتفالات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين، حيث تم تشغيل أغنية خارج قائمة الأغاني الرسمية المعتمدة مسبقاً، تود اللجنة أن توضح أن هذا التصرف غير المقبول قد جاء بشكل فردي من أحد العاملين في هذه المنطقة، وقام المنظمين باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ملاحظة ذلك نحو الشخص المعني، بالإضافة إلى توجيه كافة المشغلين والعاملين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بمناطق المشجعين.

وجددت اللجنة التأكيد على أن هذه البطولة هي بطولة رياضية بشكل أساسي دون أي أبعاد أخرى، مجددة التزامها بتقديم تجربة مميزة لكافة المشجعين تساهم في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين الدول المشاركة.

الشرق القطرية