قنصلية السودان بجدة تدشن نفرة دعم الفاشر

دشنت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة مساء الخميس نفرة الفاشر تحت شعار: (كلنا جيش…. كلنا الفاشر) بمشاركة واسعة من أبناء الجالية السودانية بجدة والعاملين بالقنصلية.

واكد السفير كمال علي عثمان القنصل العام بجدة لدى مخاطبته حفل التدشين تضامن ابناء الجالية السودانية بجدة مع الشعب السوداني وخاصة مواطني الفاشر دعما واسنادا منذ اندلاع الحرب التي فرضت على الشعب السوداني.

وأوضح ان ليلة التدشين هي من ليالي الوطن الخالدة اجتمع فيها نفر كريم من اجل قضية الوطن لدعم القوات المسلحة ودعم الفاشر، محييا المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا على حسن استضافتها للسودانيين ودعمها المتواصل للسودان، مما يؤكد عمق الصلات والعلاقة الاخوية بين البلدين.

واشاد القنصل العام بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.