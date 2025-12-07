سفير السودان بأنقرة يبحث مع إدارة الكوارث التركية تعزيز الدعم الإنساني للسودان

التقى السفير نادر يوسف الطيب، سفير بالسيد علي حمزة، رئيس إدارة الكوارث والطوارئ اليوم في تركيا. وذلك في إطار الجهود التي تبذلها سفارة جمهورية السودان في أنقرة لاستقطاب الدعم الإنساني لبلادها وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية.

وفي مستهل اللقاء، عبّر السفير عن تقدير حكومة وشعب السودان للمساعدات المتواصلة التي دأبت تركيا على تقديمها، مشيداً بجهود المنظمات التركية، وعلى رأسها منظمة الإغاثة الإنسانية (IHH) والهلال الأحمر التركي، إضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به منصة أنقرة للمنظمات الطوعية، التي تضم 27 منظمة وبدأت أعمالها رسمياً عبر مؤتمرها الصحفي الأسبوع الماضي.

وتطرّق السفير إلى تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان وحجم الدمار الذي طال أبسط مقومات الحياة في المناطق التي تعرضت لعمليات تدمير ممنهج من قبل المليشيا الإرهابية المتمردة. كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية في مجالات الإغاثة واستعادة الخدمات، إضافة إلى الخطوات الجارية لعودة مؤسسات الدولة والوزارات تدريجياً إلى الخرطوم العاصمة القومية.