بادي يستقبل قائد متحرك دانفوديو المشارك في الخطوط الامامية

استقبل الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق عضو مجلس الأمن والدفاع الوطني رئيس لجنة الأمن بالإقليم بمكتبه الأحد ، العمدة صالح أبكر عيسى قائد متحرك دانفوديو المشارك في الخطوط الأمامية في المحاور الداعمة للقوات المسلحة في معركة الكرامة. ذلك بحضور العمدة محمد علي ريبو نائب رئيس مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة والمزارعين بالإقليم.

وبحث اللقاء مجمل القضايا المتعلقة بدعم المجهود الحربي وتسخير الإمكانيات من أجل دعم القوات المسلحة والقوات الأخرى تمكيناً لها من تحرير كامل تراب البلاد والإقليم وتطهيرها من دنس التمرد وفلول مليشيا اسرة دقلو الإرهابية المتمردة.