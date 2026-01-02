الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعلق على نبأ اقتراب استحواذ الوليد بن طلال على الهلال

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي السابق على الأنباء حول اقتراب استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال بشكل كامل.

وذكرت تقارير مؤخرا أن صفقة استحواذ الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، على نادي الهلال وصلت إلى مراحلها الأخيرة، بعد شراء النسبة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وعلى أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال الفترة المقبلة.

وكان مشروع تخصيص الأندية الرياضية قد انطلق في يونيو 2023، وشهد تنفيذ المسار الأول تحويل أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى شركات، مع نقل 75% من ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

كما تم نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، ونادي الصقور إلى نيوم، مع تغيير اسمه إلى نادي نيوم.

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تصريحات تلفزيونية: “أرى أن وجود مؤسسة ربحية إلى جانب مؤسسة غير ربحية أمر غير مفهوم، فهناك تضارب مصالح، حتى لو كان الهدف هو تطبيق الحوكمة”.

وأضاف: “هناك أمر آخر يثير الاستغراب، وهو أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي كانت جميعها تحت مظلة جهة واحدة هي صندوق الاستثمارات العامة، وهذا أمر أراه غريبا للغاية”.

وعن اقتراب الوليد بن طلال من الاستحواذ على أسهم نادي الهلال عبر شركة المملكة القابضة، شدد عبد الرحمن بن مساعد على أن الفكرة غير منطقية من وجهة نظره، موضحا: “عندما يتم تخصيص ناد بحجم الهلال، فمع كامل الاحترام للأمير الوليد بن طلال، من غير المنطقي أن يدخل في منافسة مباشرة مع كيانات بحجم أرامكو، أو أن يستحوذ مستقبلا أحد أذرع الصندوق على ناد آخر ينافس الهلال”.

وتابع: “هناك فرق بين أن يمتلك شخص ما نسبة، لنقل 15%، في شركة المملكة القابضة التي قد تستحوذ على الهلال، وبين أن تكون الجهة المالكة شركة تابعة للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر”.

واختتم حديثه قائلا: “على سبيل المثال، أرى أن نادي القادسية سيكون رقما صعبا في الدوري السعودي خلال المواسم المقبلة، في ظل وجوده حاليا تحت مظلة أرامكو، باعتبارها مؤسسة ناجحة وقوية اقتصاديا”.

روسيا اليوم