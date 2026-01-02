فاجعة في كأس أمم أفريقيا 2025.. لاعب منتخب إفريقي يتلقى نبا مأسويا

تلقى لاعب نادي الوداد المغربي ومنتخب بوركينا فاسو، ستيفان عزيز كي، نبأ مفجعا، قبل مباراة بلاده أمام منتخب كوت ديفوار يوم الثلاثاء، المقبل ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.

ويتواجد ستيفان عزيز كي مع منتخب بوركينا فاسو الذي يستعد لخوض مباراة قوية أمام نظيره الإيفواري، حامل اللقب، في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وقدم نادي الوداد تعزية إلى لاعبه، في بيان رسمي قال فيه: “بكل حزن وأسى، يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي، في وفاة ابنه”.

وبحسب تقارير صحفية فإن نجل لاعب “الخيول”، البالغ من العمر 9 أعوام، لقي حتفه إثر حادث مأساوي.

وقد توفى نجل اللاعب أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم بمدرسته، بعد سقوطه بشكل مفاجئ وارتطام رأسه بالأرض.

ومن المنتظر غياب اللاعب ستيفان عزيز كي عن مباراة كوت ديفوار، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، بسبب سفره إلى بلاده لتشييع نجله.

