اجتماع مشترك بين ولاية النيل الأبيض ومعتمد اللاجئين لمناقشة أوضاع اللاجئين الجنوبيين

إطلعت لجنة أمن ولاية النيل الأبيض برئاسة والي الولاية الفريق الركن قمرالدين محمد فضل المولى خلال الاجتماع المشترك مع معتمد شئون اللاجئين نزار التجاني احمد الذي انعقد بأمانة الحكومة بربك الأحد، إطلعت على أوضاع اللاجئين الجنوبيين الذين تستضيفهم الولاية بمعسكرات اللاجئين بمحليتي السلام والجبلين .

وقال اللواء شرطة حقوقي هاشم بلة مدير شرطة الولاية مقرر لجنة أمن الولاية في تصريح ل(ـسونا) ان الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بتوفيق أوضاع اللاجئين الجنوبيين بالمعسكرات وضبط حركة الوجود الأجنبي بالولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إضافة لترتيبات اللاجئين الجنوبيين المرحلين من ولاية الخرطوم للنيل الأبيض .

من جانبه اكد معتمد شئون اللاجئين ان الهدف من الزيارة للنيل الأبيض هو الوقوف ميدانيا على أوضاع اللاجئين ومعرفة احتياجاتهم الفعلية خاصة الذين تم ترحيلهم مؤخراً من ولاية الخرطوم من حيث العون الإنساني والخدمات التي تقدمها المنظمات ووكالات الأمم المتحدة والرؤية الخاصة بعملية العودة الطوعية لدولة جنوب السودان.

سونا