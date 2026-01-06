تحذير صحي عاجل.. سحب حليب أطفال بسبب مادة سامة

قالت شركة نستله للأغذية، في وقت ‌متأخر من الإثنين، إنها ستسحب كميات محددة من حليب الأطفال (سما) وحليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية بسبب احتمال ‌وجود مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى ⁠الغثيان والقيء وتقلصات بالبطن.

ونشرت نستله ووكالة المعايير الغذائية البريطانية قائمة ببيانات ‌الدفعات ​الخاصة بالمنتجات التي يتعين عدم تناولها، محذرة من احتمال وجود مادة السيريوليد السامة.

وقالت وكالة المعايير الغذائية: “مادة السيريوليد مستقرة حراريا بشكل كبير ​مما يعني ‍أنه من غير المحتمل أن يتم وقف نشاطها أو تدميرها عن طريق الطهي أو ‍استخدام الماء ⁠المغلي أو عند تحضير حليب الأطفال”.

وأضافت “‍إذا تم تناولها، يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض بسرعة”.

وفي إشعار للعملاء، قالت نستله ‌إنه لم ‍ترد أي ‍تقارير مؤكدة عن الإصابة بحالات مرضية حتى الآن. ونشرت أرقام خطوط ‌الرعاية في المملكة المتحدة وأيرلندا حتى يتسنى للعملاء استرداد أموالهم.

وذكرت الشركة: “انطلاقا من الحذر الشديد، قررت نستله إجراء هذا السحب الطوعي للمنتج بما يتماشى مع بروتوكولاتنا ⁠الصارمة لجودة وسلامة منتجاتنا”.

سكاي نيوز