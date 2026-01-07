روسيا.. تفعيل خدمة التجوال الدولي للسياح الأجانب أصبح فوريا

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن السياح الأجانب لم يعودوا يواجهون أي تأخير في تفعيل خدمة التجوال الدولي مع وصولهم إلى روسيا، وأن المشكلة التي ظهرت سابقا تم حلها بالكامل.

وكان مشغلو الاتصالات الروس قد بدأوا، اعتبارا من 6 أكتوبر 2025، بتطبيق ما يُعرف بـ”فترة التهدئة”، وهي عبارة عن حظر تلقائي يستمر 24 ساعة على خدمات نقل البيانات والرسائل القصيرة لجميع المشتركين في التجوال عند تسجيلهم لأول مرة على الشبكات الروسية.

وكان هذا الإجراء يطبَق تلقائيا عند الاتصال بالشبكة، ثم يرفع تلقائيا بعد مرور يوم كامل.

إلا أن هذا الإجراء تسبَب في إرباك للزوار الأجانب، ما دفع السلطات إلى التدخل السريع. وقال متحدث باسم وزارة التنمية الاقتصادية: “بمجرد ظهور المشكلة، بدأنا نحن وزملاؤنا في وزارة التحول الرقمي العمل على حلّها فورا، وتمت معالجتها في وقت قياسي”.

وأوضح المتحدث أن النظام الجديد يتيح الآن للسياح الأجانب، بمجرد وصولهم وتفعيل التجوال والاتصال بشبكة الاتصالات الروسية، تلقّي رسالة نصية تحتوي على رابط. ومن خلال هذا الرابط، يمكنهم تأكيد أنهم بشر وليسوا برامج آلية (بوتات)، تماما كما يفعل المواطنون الروس.

المصدر: وكالة “نوفوستي”