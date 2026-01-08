مَن هي إيمان الزايدي التي أعلنت انفصالها عن زوج لقاء الخميسي؟

تصدّر اسم إيمان الزايدي على السوشيال ميديا بعد انتشار خبر انفصالها عن الكابتن محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتزامن انتشار اسمها بعد إعلانها على “فيسبوك” انفصالها عن زوج النجمة لقاء الخميسي، وذلك بعد زواج دام أكثر من سبع سنوات، وهو ما شكّل صدمة للجمهور، خاصة أنه لم يتم الإعلان من قبل عن زواجهما، بل من المعروف أنه متزوج من لقاء منذ أكثر من 21 عاماً.

ومع انتشار الخبر بسرعة، التزمت الخميسي الصمت ولم تعلّق على الخبر، فيما علّق عدد من متابعيها وجمهورها على خبر طلاق زوجها من الممثلة المغمورة بما يشكك في إمكانية استمرار زواجها.

مَن هي إيمان الزايدي؟ وكيف بدأت بالتمثيل؟

يُذكر أن إيمان الزايدي درست في كلية الإعلام – قسم إذاعة وتلفزيون، وعملت مذيعة لمدة 6 أشهر فقط ولكنها لم تحب هذا المجال، ومن بعدها دخلت عالم الفن وعملت ممثلة بالصدفة من طريق صديقتها المذيعة أميرة عدلي التي اقترحت عليها أن تبدأ العمل في هذا المجال من خلال الإعلانات كي تعتاد على الكاميرا وتتمكن من التمثيل لاحقاً.

شاركت إيمان الزايدي في إعلان من إخراج المخرج أحمد نادي جلال الذي رشّحها بدوره للانضمام الى مسلسل “رقم مجهول”، وهو بطولة النجم يوسف الشريف وعُرض عام 2012، ثم أخذت دروساً في التمثيل لتطوير نفسها، وتمكنت بالفعل من المشاركة في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية، من بينها: “المرافعة”، “ساحرة الجنوب”، و”اسم مؤقت”.

وكان آخر مشاركات الزايدي في التمثيل، فيلم “طلق صناعي” الذي عُرض عام 2018، ومسلسل “مليكة” الذي عُرض في العام نفسه.

نصيحة لقاء الخميسي حول الخيانة

وكانت لقاء الخميسي قد ظهرت مع محمد عبد المنصف في برنامج “ست ستات” قبل 5 أشهر ووجّهت نصائح لأي امرأة تكتشف خيانة زوجها، حيث قالت: “لازم تهدّي عشان متخربش بيتها مفيش حد مبيغلطش، ربّنا مخلقناش ملايكة، حصل حاجة لازم تدّيله فرصة وتفهم منه، هل أنت زهقان مني أو في حاجة مش عجباك، هتخربي بيتك ليه من غير ما تفهمي هو عمل كده ليه، ممكن تكوني غلطتي وأنتي مش واخدة بالك”.

