وزير الصحة ووالي الشمالية يدشنان تأهيل مباني فرع الصندوق القومي للإمدادات الطبية وتدشين مشروع الطاقة الشمسية للمستودعات

افتتح وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد ابراهيم ووالي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد الثلاثاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية مباني الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع الولاية الشمالية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها وتدشين منظومة الطاقة الشمسية لمستودعات الصندوق.

واشاد وزير الصحة لدى مخاطبته الاحتفال الذي اقيم بهذه المناسبة بجهود الصندوق القومي للإمدادات الطبية ودوره الكبير في دعم العمل الصحي .

واشار إلى ان الصندوق يمثل العمود الفقري في نظام الإمداد .

وأضاف ان الصندوق استطاع بوقفة وزارة الصحة والشركاء من إستعادة قوته وتعزيز ثقته مع شركائه .