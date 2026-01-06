شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تعتدي على شاب وتطرده من المسرح على الرغم من أنه قام بمنحها أموال من “النقطة” وتسخر منه: (شايل ليهو 2000)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة وقوبل بتعليقات ساخرة من الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنانة فهيمة عبد الله, تقوم بالإعتداء على شاب أثناء إحيائها حفل غنائي بإحدى القرى السودانية.

المطربة المعروفة بإلتزامها الشديد, وحسمها لكل التصرفات الخارجة في حفلاتها, اعتدت على الشاب بعدما وضع يده عليها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب كان قد وضع يده على كتف المطربة وهو يرميها بأموال النقطة, الأمر الذي أزعج المطربة وجعلها تخرج من طورها وتقوم بطرد الشاب من المسرح وتسخر منه قائلة: (شايل ليهو 2000).

محمد عثمان _ النيلين