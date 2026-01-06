شاهد بالفيديو.. عبد الرحيم دقلو يخاطب جنود الدعم السريع: (أنا ما بوديكم تأكلوا بسكويت وفي ضبط وربط الكلام دا واضح؟)

نشر الإعلامي البارز بمليشيا الدعم السريع, الفاضل منصور, مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر قائد ثاني قوات الدعم السريع, يخاطب جنوده ليلاً بإحدى أماكن سيطرتهم بدارفور.

عبد الرحيم دقلو, حاول رفع حماس الجنود بعدما قدم لهم التهنئة على الإنتصارات الأخيرة حسبما زعم, وطالبهم بالإنضباط والإنصياع لتعليمات القادة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قال دقلو, في جزء من حديثه للجنود: (أنا ما بوديكم تأكلوا بسكويت.. بوديكم تأكلوا النار), وسط إشادة ناشر الفيديو الذي كتب معلقاً: (أبو كيعان رمز للقوة).

محمد عثمان _ النيلين