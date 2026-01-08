أعلن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم احمد صالح إعفاء النازحين من رسوم استخراج الارقام الوطنية المفقودة.

وقال في تصريح صحفي الاربعاء عقب لقاء جمعه بوزير الداخلية إن فرق ميدانية من الإدارة العامة للسجل المدني ستبدأ في غضون الأيام المقبلة في استخراج الارقام الوطنية المفقودة للنازحين من معسكر العفاض بالولاية الشمالية تليها ذات الخطوة في الولايات المستضيفة للنازحين .

وكشف صالح عن اتفاق مع وزير الداخلية يتم بموجبه اعتماد شهادة إدارية تصدرها السلطات المختصة في مراكز الايواء والمواقع المعتمدة لاستضافة النازحين يتم بموجبها إثبات صفة النزوح كوثيقة مساندة، (لضمان وصول الإعفاء لمستحقيه).