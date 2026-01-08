الولاية الشمالية تسلم حساباتها الختامية للعام المالي 2025 الى ديوان الحسابات القومي بحضور وزير المالية

سلمت الولاية الشمالية اليوم حساباتها الختامية للعام المالي 2025م لمدير ديوان الحسابات القومي بحضور وزير المالية د. جبريل إبراهيم.

ونالت الولاية الشمالية المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي في تسليم الحسابات الختامية بعد ولاية نهر النيل التي أحرزت المرتبة الأولى.

وقال وزير المالية إن مسألة تسليم الحسابات الختامية أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن المواطن يريد معرفة أوجه الصرف المالي فيما يختص بالضرائب والرسوم التي تؤخذ منه وكيفية توظيفها، وأنه لابد من طمأنته في هذا الصدد، وأن هناك ضبطاً ومراجعة دقيقة للمال العام.

وأشاد الوزير بحكومة الولاية الشمالية في تسليم حساباتها وإحراز المرتبة الثانية، داعياً بقية الولايات إلى أن تحذو حذو الولاية الشمالية والإسراع في تسليم الحسابات الختامية للعام المالي 2025.

وأشار الوزير إلى جدية الولاية في إدارة المال العام عبر التحول الرقمي، وأضاف أن حسن إدارة المال العام يشجع الحكومة الإتحادية على الوقوف ومساندة الولاية في حالة البرامج والمشاريع التنموية.

من جهته امتدح مدير الحسابات القومي مصطفى علي يوسف جهود وزير المالية لتنبيه مسألة تسليم الحسابات النهائية ومقابلة الوفود من الولايات المعنية.

وأوضح أن الولاية الشمالية أحرزت المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، وأضاف أن وفد الولاية اليوم تميز بحضور من محلية الدبة التي تعتبر أولى المحليات بالولاية الشمالية التي قامت بتسليم حساباتها للجهات المعنية بالشمالية.

وناشد مدير ديوان الحسابات كافة الولايات بأن تحذو حذو ولايتي نهر النيل والشمالية في تسليم حساباتها الختامية. وأشار إلى أنه لابد أن يكون المعيار الأول هو المنهجية والجودة والأسس المالية والمستندات.

بينما أكد أمين عام حكومة الولاية الشمالية على الاستقرار المالي بالولاية رغم الظروف التي تشهدها البلاد في ظل الحرب التي أشعلتها المليشيا المتمردة، موضحاً أنه تم سداد مرتبات كافة العاملين وكذلك المتأخرات، فضلاً عن استقرار العام الدراسي.

وأوضح أن تسليم الولاية لحساباتها النهائية يعتبر مرآة تعكس جدية حكومة الولاية في العمل بكل شفافية ووضوح، وأن الكل يعمل كفريق واحد بتنسيق كبير.

سونا