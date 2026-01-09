الموت يفجع فيروز من جديد

توفي هلي الرحباني الابن الأصغر للسيدة فيروز بعد حياة طويلة رافقتها تحديات صحية وإنسانية قاسية، عاشها بعيدا عن الأضواء.

ويأتي هذا الرحيل ليثقل قلب فيروز بخسارة جديدة، بعد أشهر قليلة على وداعها نجلها الأكبر الفنان والموسيقي زياد الرحباني، وقبل ذلك بسنوات على فقدان ابنتها ليال في عمر مبكر.

ولد هلي عام 1958 وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية، في وقت لم تمنحه فيه التوقعات الطبية آنذاك أملا كبيرا بالحياة.

لم يعرف الابن الأصغر للسيدة فيروز الشهرة، ولم يكن اسمه جزءا من المشهد الفني، لكنه بقي حاضرا بقوة في سيرة فيروز الإنسانية، كوجه آخر للأم التي غنت للسلام والحنان، وعاشت ذلك كل يوم داخل بيتها.

وذكرت صحيفة “النهار” أن صورا قليلة تسللت في السنوات الأخيرة كشفت جانبا من هذه العلاقة الاستثنائية، مؤكدة أن العزلة لم تكن غيابا بل خيارا للحماية والكرامة.

وأشارت إلى أنه وفي ذروة هذا الوجع، جاءت الصورة الأخيرة التي نشرتها ريما الرحباني، جامعة زياد وهلي في لقطة واحدة بدت كأنها تختصر كل شيء.

روسيا اليوم