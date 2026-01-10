بعد 5 سنوات على رحيلها.. دنيا سمير غانم تستعيد ذكرى ميلاد والدتها

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى ميلاد والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد مرور خمس سنوات على وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وشاركت دنيا متابعيها صورة تجمعها بوالدتها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلّقت عليها بكلمات بسيطة قائلة: «تحفة فنية».

تستعد منصة شاهد لطرح مسرحية” انستونا”، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، يوم 15 من يناير الجاري

يأتي طرح المسرحية بعد عرضها فى مصر والمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

أحداث مسرحية أنستونا

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

صدى البلد