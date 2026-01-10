هل “يُرغم” ريال مدريد كيليان مبابي على خوض نهائي السوبر الإسباني ضد برشلونة؟

أوحت صحيفة L’Équipe الفرنسية بأن ثمة تضارباً بين ريال مدريد ونجمه كيليان مبابي، بشأن مشاركته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

الفريقان يلتقيان الأحد في جدة، بعدما اجتازا أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في نصف النهائي.

مبابي وصل إلى السعودية مساء الجمعة، بعدما غاب عن بعثة ريال مدريد ومباراته ضد أتلتيكو في نصف النهائي للإصابة.

لكن المدرب تشابي ألونسو أعلن عقب المباراة أن النجم الفرنسي سيلتحق بالفريق، قائلاً: “وضعه أفضل بكثير. تدرّب اليوم (الخميس) وهو يشعر بحالة جيدة. لديه فرص اللعب ذاتها مثل سائر لاعبي الفريق”.

موعد النهائي سيكون بعد 11 يوماً على إعلان النادي إصابة اللاعب بالتواء في ركبته اليسرى، في ظلّ تكهّنات باحتجابه لثلاثة أسابيع.

مراحل علاج مبابي في مدريد

صحيفة L’Équipe أوردت أن النادي يؤكد أن رحلة مبابي، التي ستستغرق نحو 12 ساعة ذهاباً وإياباً، ليست بلا هدف ولمجرد تقييم إصابته، بل لخوض المباراة.

وأضافت أنه عمِل بلا كلل منذ بداية الأسبوع، وعُولج وتدرّب يومياً، تحت إشراف مدرب لياقة بدنية واختصاصي علاج طبيعي.

في البدء تدرّب داخل صالة، قبل أن ينتقل إلى تمارين الركض والتدرّب بالكرة في الأيام الأخيرة، من أجل تقييم مدى تحمّله للألم في ركبته.

وبعد ردود فعله الإيجابية، قرّر الجهاز الفني لريال مدريد إعادته إلى الفريق في جدة.

مبابي يريد تجنّب أخطار غير ضرورية

الصحيفة رجّحت أن يخضع النجم الفرنسي لاختبار لياقة بدنية خلال حصة تدريب السبت. وتابعت أن ريال مدريد يعتبر أنه يحظى بفرصة جيدة للعب أساسياً في المباراة، قبل أن تتضح نتيجة الاختبار النهائي مساء السبت.

ولفتت إلى أن هذا الرأي يتأثر أيضاً بالضغط الذي يخضع له تشابي ألونسو، الذي يواجه وضعاً غير مستقرّ بعد سلسلة نتائج سيئة.

واستدركت أن مبابي يحرص على تجنّب المجازفة وأي أخطار غير ضرورية، مضيفة أنه “سيبقى منتبّهاً لإشارات جسده، لكنه متحمّس جداً لخوض هذا الكلاسيكو وتحقيق لقبه الأول هذا الموسم”.

وزادت: “لذلك، قد يضغط على نفسه قليلاً، وربما حتى يتلقى حقنة، قبل إراحته على الأرجح مرة أخرى، ضد ألباسيتي في كأس الملك الأربعاء، وربما ضد ليفانتي السبت التالي في الدوري الإسباني”.

