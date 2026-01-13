6 خضراوات نيئة تسبب الانتفاخ ونصائح للتغلب عليه

قد تُسبب الخضراوات النيئة الانتفاخ لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة والألياف، والتي يصعب هضمها ، لذا، يُنصح بإدخالها تدريجياً إلى نظامك الغذائي أو طهيها على البخار.

دعونا نتعرف على الخضراوات التى تسبب الانتفاخ وفقا لما جاء بموقع «the health».

خضراوات نيئة تسبب الانتفاخ

البروكلي

يؤدي تناول البروكلي نيئاً إلى الانتفاخ ، وذلك بسبب أنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف والرافينوز، وهو سكر لا يستطيع الجسم هضمه بالكامل في الأمعاء الدقيقة، عندما يصل الرافينوز إلى الأمعاء الغليظة، تقوم بكتيريا الأمعاء بتحليله، مما ينتج عنه غازات ويسبب الانتفاخ.

قرنبيط

القرنبيط من الخضراوات الصليبية الأخرى التي قد تسبب الانتفاخ عند تناولها نيئة. ومثل البروكلي، فهو غني بالألياف والرافينوز، وهما مادتان يصعب هضمهما.

يحتوي القرنبيط أيضاً على مركبات كبريتية قد تساهم في إنتاج غازات ذات رائحة نفاذة، وعندما تصل هذه المركبات إلى الأمعاء الغليظة، تقوم بكتيريا الأمعاء بتفكيكها.

ونتيجة لذلك، يؤدي ذلك إلى تكوين الغازات، مما قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة في البطن، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

كرنب

يحتوي الكرنب النيء على سكر الرافينوز المعقد ومركبات الكبريت، مما قد يزيد من إنتاج الغازات أثناء الهضم، كما أنه غني بالألياف – حوالي 2.2 جرام لكل كوب عند تقطيعه.

إذا لم تكن معتادًا على نظام غذائي غني بالألياف، فقد يساعد إضافة الملفوف النيء تدريجيًا في تقليل الشعور بعدم الراحة.

براعم بروكسل

يصعب هضم براعم بروكسل النيئة أو المطبوخة قليلاً، مما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

إذا سببت براعم بروكسل أي إزعاج، جرب سلقها قليلاً قبل تحميصها، يساعد الطهي على تكسير بعض الألياف، مما يسهل هضمها.

الفلفل الحلو

يصعب هضم قشرتها الخارجية السميكة وأليافها غير القابلة للذوبان، ورغم أن الفلفل الحلو يُهضم جيداً بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من الانتفاخ أو اضطراب المعدة بعد تناوله نيئاً.

كيفية تقليل الانتفاخ الناتج عن تناول الخضراوات النيئة

يمكن لبعض التغييرات البسيطة أن تساعد في تقليل الانتفاخ الناتج عن تناول الخضراوات النيئة. إذا شعرتَ بعدم الراحة، فاتبع هذه النصائح:

قم بطهي الخضراوات قليلاً – فالطهي يساعد على تكسير الألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما قد يقلل من الانتفاخ.

التزم بتناول كميات صغيرة من الطعام، فالكميات الكبيرة قد تزيد من الانتفاخ، خاصة إذا لم تكن معتادًا على نظام غذائي غني بالألياف.

امضغ الطعام جيداً – فمضغ الطعام جيداً يساعد على تقليل الانتفاخ

اشرب الكثير من الماء – فالحفاظ على رطوبة الجسم يساعد الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي

تجنب المشروبات الغازية، فتناولها مع الخضراوات النيئة قد يزيد من الغازات .

المصري اليوم