علامات تحذيرية هامة لحالة قلبية نادرة

تزداد المخاوف من حالة قلبية نادرة تعرف باسم تسلخ الشريان التاجي التلقائي (SCAD)، التي تحدث عندما تنفصل طبقة أو أكثر من طبقات الشريان التاجي عن جداره الخارجي.

ويؤدي ذلك إلى تسرب الدم بين الطبقات وتكوّن جلطات قد تؤدي إلى نوبة قلبية إذا أعاقت تدفق الدم إلى القلب.

وما يزال الأطباء في حيرة من أمر هذه الحالة، إذ أن أسبابها غير معروفة، وعادة ما تظهر فجأة لدى أشخاص لا يمتلكون عوامل الخطر التقليدية لأمراض القلب.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية: “لا يمكن حاليا التنبؤ بهذه الحالة أو الوقاية منها”، مضيفة: “من المهم إجراء فحص طبي عند ظهور أي أعراض لتسلخ الشريان التاجي التلقائي، حتى يمكن تشخيصها مبكرا”.

أعراض تسلخ الشريان التاجي التلقائي (SCAD)

تشمل العلامات التحذيرية:

ألم في الصدر.

ضيق أو ألم في الذراعين، أو الرقبة، أو الفك، أو الظهر، أو المعدة.

دوار أو دوخة.

شعور بالتعب أو ضيق التنفس.

غثيان.

تعرق شديد.

وتمثل النساء حوالي 80% من حالات تسلخ الشريان التاجي التلقائي، وغالبا ما تحدث أثناء الحمل أو بعده بفترة وجيزة. وبسبب طبيعتها المفاجئة، غالبا لا يتم تشخيص الحالة إلا بعد نوبة قلبية أو مشكلة طبية طارئة.

وتشمل طرق العلاج:

أدوية لمنع تجلط الدم.

دعامات للحفاظ على تدفق الدم في الشريان المصاب.

في حالات نادرة، جراحة تحويل مسار الشريان التاجي.

روسيا اليوم