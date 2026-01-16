سياسية
نوارة تؤكد حرص الحكومة على تسهيل مهام المنظمات الإنسانية بالبلاد
التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الخميس، وفد هيئة الإغاثة الإنسانية التركية الزائر للبلاد برئاسة نائب المدير العام ومسؤول العلاقات الخارجية السيد أمري كايا.
وأكدت د. نوارة حرص الحكومة على التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات الإنسانية وتسهيل أعمالها بالسودان بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
وأوضح نائب المدير العام للهيئة في تصريح أن اللقاء يأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين وتنسيق وترتيب البرامج الإنسانية في كل أنحاء السودان مشيراً إلى دعم الهيئة ووقوفها مع الشعب السوداني.
وأثنى سيادته على التعاون والاهتمام الكبير الذي أبدته عضو مجلس السيادة وحرصها على تسهيل مهام وفد الهيئة بالبلاد.
سونا