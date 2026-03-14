خلال تقديمه واجب العزاء في شهداء قرية “شكيري” – البرهان: لا تعايش مع المتمردين والقوات المسلحة عازمة على حسم معركة الكرامة

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الجمعة، بزيارة تفقدية إلى قرية “شكيري” بولاية النيل الأبيض، حيث وقف سيادته على الموقع الذي تعرض مؤخراً لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة نفذته مليشيا آل دقلو الإرهابية.

​ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الجولة مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، واطلع سيادته ميدانياً على حجم الأضرار والآثار الناجمة عن الاعتداء الغاشم.

​وقدم الفريق أول الركن البرهان واجب العزاء لأسر وأهالي شهداء الحادث الغادر، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، مشيداً بتضحيات الشهداء في “معركة الكرامة والعزة”، ومثمناً الدور الوطني لأبناء المنطقة ووقفتهم الصلبة في التصدي للمليشيا الإرهابية المتمردة.

وندد البرهان بالجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا المتمردة ضد المدنيين العزل في مختلف أنحاء البلاد، واصفاً تلك الأفعال بأنها “تتجرد من الإنسانية”. وأكد موقف القوات المسلحة الصارم تجاه المتمردين، قائلاً: “لا تعايش مع هؤلاء المتمردين، ولن نقبل بهم أو نرحب بوجودهم بيننا. إن أي جهة تحمل السلاح أو تدعم التمرد تحت أي مسمى، لن نضع يدنا في يدها.”

​وجدد القائد العام العهد مع الشهداء بأن مسيرة القوات المسلحة ماضية حتى تحقيق النصر الكامل، وتطهير البلاد من التمرد وبسط الأمن والاستقرار في كل شبر من أرض الوطن، مؤكداً أن دماء الشهداء لن تضيع سدى وأن القصاص آتٍ لا محالة.

​وفي سياق متصل، شدد البرهان على التزام الدولة بدعم منطقة “شكيري” وتوفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.