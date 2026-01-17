الإمارات.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التجنيد بالقوات البرية

أعلنت وزارة الدفاع ، حاجتها لتجنيد واستقطاب عدد من الكوادر الوطنية للالتحاق بالقوات البرية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية.

وحددت الوزارة مجموعة من شروط الالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا يقل مؤهله العلمي عن الصف التاسع وحتى الثانوية العامة، وأن يكون لائقاً طبياً وحسن السيرة والسلوك، إضافة إلى أن يكون من فئة الذكور، وقد أتم الخدمة الوطنية.

واشترطت الوزارة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد على 35 عاماً، داعية الراغبين في الالتحاق إلى زيارة أقرب مركز تجنيد لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأوضحت أن مراكز التجنيد متاحة في كل من أبوظبي (قسم تجنيد آل نهيان)، والعين (قسم تجنيد العين)، إضافة إلى الإمارات الشمالية (قسم تجنيد الرماية)، مع تخصيص أرقام للتواصل والاستفسار.

