دعارة مقننة .. عيادة علاج طبيعى متكاملة ومرخصة تمارس فيها الرزيلة

هاجر سليمان تكتب ✍️

دعارة مقننة .. تفاصيل وقائع أقرب للخيال

أضبط .. عيادة علاج طبيعى متكاملة ومرخصة تمارس فيها الرزيلة ..

إمتطى عربته (البوكس) قادما من إحدى الولايات الوسطية ، وصل إلى محلية كررى بعد نحو ست ساعات من المسير المتواصل ، إذ لم تكن هجرته الى الخرطوم بغرض إبرام صفقة تجارية ، ولا لزيارة مريض ، ولا لأداء واجب عزاء ، ولا لزواج ، بل جاء من أجل ممارسة (الدعارة) وقضاء ساعة فى حضن الطبيبة المختصة فى تدليك الاعضاء التناسلية ، على اعلى مستوى .

سار كل ذلك المسير بغرض إنفاق مبلغ خمسمائة الف جنيه مقابل ساعة واحدة فقط حصل عليها بعد حجز هاتفى تجاوز الثلاثة أسابيع والهدف الاساسى هو ممارسة الجنس مع فتاة صغيرة فى الرابعة والعشرون من العمر ، وبحسب فهمه الضيق إنها طبيبة متخصصة ستبدأ له الفيلم بممارسة (المساج) و(التدليك) ب(الدلكة السودانية) وتعطير جسده ب(الخمرة) قبل ان يضع أوزاره التى جاء يحملها من أقصى بقعة فى الأرض .

إلا أن مباحث فرعية محلية كررى كانت مثل (ملك الموت) الذى يقبض روحك فى الوقت غير الملائم اى قبل أن تعلن (التوبة) وقبل أن تلقن الشهادة .

إقتحمت مباحث فرعية كررى ذلك المبنى والذى هو فى ظاهره عبارة عن عيادة متخصصة للعلاج الطبيعى حاصلة على التصاديق اللازمة أما فى باطنه فلم يكن سوى (وكر) لممارسة الدعارة المقننة تحت ستار العلاج الطبيعى .

يوم الجمعة حينما كان عباد الله فى المساجد يؤدون الفرض كان اولئك الراغبون قد إنصرفوا لاداء متعة الجسد فإنخرطوا عراة بتلك الاسرة المخصصة وبجوار كل منهم زيوت وعطور نسائية محلية من نوع (الكبريت) (دلكة وخمرة ووو الخ) ، وفى نفس الوقت بمجرد دخولك المكان تستنشق روائح (الواقى الذكرى) المميذة لتجد بعضها بمخلفاته فى سلال القاذورات .

الداخل الى المكان كأنه داخل الى موقع فى (دبي) حيث مدينة العهر والدعارة ، فتيات صغيرات لاتتجاوز أعمارهن الخامسة والعشرين ، الدخول صعب للغاية إلا بحجز مسبق عبر الهاتف ومن مدينة اخرى حيث يحدد لك حجزك بعد نحو شهرين او شهر او مدة أقلها إسبوعين .

عيادة فخيمة بكامل تصاديقها اللازمة تديرها دكتورة (ش) ومعظم الزبائن من الطبقات الراقية والأثرياء ، أما صاحب المحل الاساسي فيقيم بولاية أخرى ، فيا ترى هل هنالك أفرع لهذا الشئ بالولايات الأخرى أم الخرطوم فقط ؟؟

ماحدث دعارة مقننة وبمكان مؤسس وغير متوقع فى نظر البعض لولا قوة مصادر مباحث فرعية كررى .