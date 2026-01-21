مصر.. القبض على أحمد دومة بعد قرار السيسي بالإعفاء عنه

قال المحامي خالد علي، عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من منزله في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر عفواً رئاسيًا في أغسطس 2023 عن الناشط السياسي أحمد دومة، الذي كان مسجوناً منذ 2013 وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، مما أدى إلى الإفراج عنه بعد قضائه نحو نصف مدة عقوبته، استجابة لمطالبات بالإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية وتزامنًا مع الحوار الوطني.

ويُعد أحمد دومة (مواليد 1988) أحد أبرز رموز ثورة يناير، وقد قضى أكثر من عشر سنوات في السجن على خلفية قضايا سياسية، بينها ما عُرف بـ”أحداث مجلس الوزراء”، قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023. ومنذ خروجه، خضع لاستدعاءات متكررة من نيابة أمن الدولة العليا، وفُرض عليه حظر سفر، إضافة إلى ملاحقات وقضايا مرتبطة بكتاباته وشعره، من بينها ديوانه “كيرلي”.

روسيا اليوم