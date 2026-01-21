⭕️إحباط محاولة تهريب أسلحة ثقيلة وآلاف الأعيرة النارية بنهر النيل

تمكنت قوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر، في عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط عربة “بوكس دبل كاب” محمّلة بكميات كبيرة من العتاد الحربي، وذلك في إطار جهود قوات الجمارك الرامية لتعزيز الأمن وحماية البلاد.

أشاد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، بهذا الإنجاز، مؤكداً أن العام الجاري سيكون عاماً حاسماً في مكافحة التهريب بكافة أشكاله، ومشدداً على استمرار الجهود لحماية أمن واستقرار البلاد.

كما أشاد اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، بهذه الضبطية الضخمة، مثمّناً يقظة القوات وكفاءتها العالية في تنفيذ مهامها، ومؤكداً أن هذه العملية تعكس مستوى الاحتراف والانضباط الذي تتمتع به قوات مكافحة التهريب.

وأوضح العميد شرطة آدم عمر سبيل، مدير مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، أن الضبطية شملت عدد (8000) طلقة دوشكا، و(5) مدافع قرنوف، و(3) بنادق قناصة، وبندقية كلاشنكوف، إضافة إلى إلقاء القبض على متهمين اثنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهما وفقًا لقانون الجمارك، المواد (198) و(199)، والقوانين ذات الصلة.

رصد – “النيلين”