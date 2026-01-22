إنفجار عبوة قرنيت داخل عربة بشارع النيل ودمدني وإصابة ثلاثة أشخاص ومدير شرطة ولاية الجزيرة يقف على موقع الحادث ويطمئن على سلامة المواطنين

شهدت مدينة ودمدني عصر الثلاثاء حادثة إنفجار عبوة «قرنيت» داخل عربة «أكسنت» بشارع النيل بالقرب من مبنى الدفاع المدني، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإحتراق العربة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن سائق عربة «دفار» حضر إلى ارتكاز كبري البوليس وأبلغ أفراد الإستخبارات بتعرضه لعملية نهب مالي من قبل ثلاثة أفراد يرتدون الزي العسكري على إثر البلاغ، تمكن أفراد الإرتكاز من القبض على المتهمين، وتم إقتيادهم بعربة «أكسنت» مملوكة لأحدهم، وذلك بغرض التحرك بهم إلى قيادة الفرقة، وبرفقتهم سائق الدفار.

وأثناء تحرك العربة، وعند وصولها بالقرب من مبنى الدفاع المدني، أقدم أحد المتهمين على إخراج قنبلة «قرنيت» وتفجيرها داخل العربة، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد القوات النظامية

كما أسفر الانفجار عن إحتراق العربة بالكامل.

تم إسعاف المصابين إلى قسم الحوادث، وأفادت التقارير الطبية باستقرار حالاتهم الصحية. كما تمكنت الجهات المختصة من القبض على الفردين الآخرين، وتم إفتيادهما إلى الفرقة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.. بينما نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق الذي إشتعل في العربة جراء الحادث في وقت سريع أكد على جاهزيتهم.

وفي السياق ذاته، وقف ميدانياً على موقع الحادث اللواء شرطة/ عبد الإله علي أحمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، حيث وجه فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين، كما اطمأن على أحوال المصابين، مؤكداً استقرار حالتهم الصحية.

وقد تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالقسم الأوسط مدني.

المكتب الصحفي للشرطة