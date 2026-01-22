مصر.. رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته ويطالب بذهب وألماس بملايين الجنيهات

تقدم رجل أعمال بدعوى قضائية ضد يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، يتهمها فيها بعدم إعادة مشغولات ذهبية وماسية قدمها لها خلال فترة الخطوبة.

وأوضح رجل الأعمال في دعواه أن الخطبة تمت رسميًّا في 2 يوليو 2024، حيث قدّم إلى خطيبته هدايا ثمينة خلال حفل الخطوبة شملت:

قلادة ذهبية بوزن 67.30 غرام (180 قيراطًا)، بقيمة تصل إلى 2,850,000 جنيه.

أقراط ماس بوزن 9.67 غرام (180 قيراطًا)، بقيمة 800,000 جنيه.

مشغولات ماسية بقيمة 415,000 جنيه.

قطع أخرى من الذهب والماس بقيمة 41,000 دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه استمرت الخطوبة نحو عام كامل، خلاله بدأ في تجهيز منزل الزوجية وفق رغبة خطيبته، وقام فعليًّا بشراء فيلا في أحد أرقى التجمعات السكنية بالقاهرة بناءً على اختيارها، وشرع في تشطيبها تمهيدًا لعقد القران.

إلا أنه فوجئ في أوائل أغسطس 2025 بإعلان خطيبته فسخ الخطبة من جانب واحد، دون إبلاغه شخصيًّا أو حتى إعلام ولي أمرها له، بل عَلِمَ بالقرار عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وأضاف أن القرار أثار ضجة إعلامية واسعة نظرًا لشهرة الطرفين إذ ينتمي هو إلى أسرة أعمال بارزة، بينما تعد يارا ابنة أحد أبرز نجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي. وقد تسارعت وسائل الإعلام في تداول الخبر دون وجود توضيح رسمي من أي من الطرفين.

وأكد رجل الأعمال في دعواه أنه حاول مرارًا التواصل مع يارا ووالدها، حسام حسن، لمعرفة أسباب فسخ الخطبة أو إقناعها بالتراجع، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل. وعندما فقد الأمل، طالبها وطالَب وليّ أمرها بإعادة الشبكة التي سلمتها إياها وتزيّنت بها علنًا في حفل الخطوبة، إلا أنها رفضت ذلك دون سند شرعي أو قانوني.

وطالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليهما — يارا حسام حسن ووالدها باعتباره وليّ أمرها — بإعادة المشغولات الذهبية والماسية أو دفع قيمتها المالية، مؤكدًا أن ما حدث يُعد استيلاءً غير مشروع على ممتلكات خاصة قُدمت بصفة مؤقتة تمهيدًا للزواج، وهو ما لا يُقرّه القانون ولا العرف.

المصدر: القاهرة 24