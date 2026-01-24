نفذت عصابة مسلحة على دراجات نارية، عملية سطو وسرقة متجر رولكس في منطقة نايتسبريدج بلندن ، أحد أرقى أحياء العاصمة، وسط تقارير بأن قيمة المسروقات تجاوزت مليون جنيه إسترليني.

ووثقت كاميرات المراقبة بأحد شوارع لندن، فيديو للحظة سرقة متجر الساعات الأشهر رولكس، فيما لا تزال قوات الشرطة تطارد اللصوص .

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإن هناك 6 من المشتبه بهم كانوا يرتدون خوذات الدراجات النارية، هددوا الموظفين وأفراد الجمهور بأسلحة، في متجر نايتسبريدج صباح الثلاثاء وكانوا يحملون سواطير.

وتركت المجموعة الدراجة النارية المسروقة التي استخدموها لاقتحام المبنى داخل المتجر، قبل أن يفروا على متن 4 دراجات نارية صغيرة كانت متوقفة في الخارج، وقالت شرطة العاصمة إنه لم يصب أحد بأذى.

وأعلنت فرقة العمليات الخاصة التابعة للشرطة، أنها تعمل بسرعة لتعقب المشتبه بهم، وناشدت الشهود الذين رأوا عملية المداهمة، الإدلاء بشهاداتهم ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

بالسواطير وفي وضح النهار.. سطو مسلح على أغلى متجر لساعات رولكس في لندن (فيديو)https://t.co/DQvDkQh2OZ pic.twitter.com/OPU2aiemZf — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) January 23, 2026

الشرق القطرية