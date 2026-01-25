لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن تبعد 58 أجنبياً من مركز الإيواء المؤقت بمحلية كرري

تنفيذاً لموجهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بشأن إخلاء ولاية الخرطوم من الوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين ومواصلةً لحملاتها وبرامجها للعودة الطوعية نفذت لجنة ضبط الوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين عملية ابعاد ل 58لاجئاً من مواطني احدى دول الجوار

وتشير متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* إن عملية الإبعاد التي تم تنفيذها اليوم واحدة من عدة عمليات إبعاد مماثلة أسهمت بشكل ملحوظ في ضبط وجود الأجانب واللاجئين المقيمين بطرق غير مشروعة في الوقت الذي تتواصل فيه الحملات بصورة مكثفة في كافة محليات ولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي للشرطة