الوالي ولجنة الأمن يجريان زيارات اجتماعية لأعيان ورموز مدينة مدني
كد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة أهمية التواصل الاجتماعي وتفقد الرموز والأعيان، مشيرًا إلى إهتمام الحكومة بتلمس هموم وقضايا الرموز المجتمعية في إطار نشر ثقافة التسامح والترابط الإجتماعي.
جاء ذلك لدى قيامه برفقة لجنة أمن الولاية، بزيارات تفقدية السبت، لعدد من أعيان ورموز وقيادات مدينة مدني شملت الأستاذ حسن عبد القادر زيادة، شيخ العطارين، والبروفسيور محمد بشير منصور، رئيس هيئة علماء الولاية السابق، والأستاذ بوني أسعد.
وتطرق كل من العميد أمن مأمون عباس مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، الأستاذ ياسر خضر نصار وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية بالولاية، وحسن عبد القادر العطار، والبروفسيور محمد بشير منصور رئيس هيئة علماء الولاية السابق، الأستاذ موني أسعد، تطرقوا إلى أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج وأثرها في تعزيز التلاحم المجتمعي بين مكونات الولاية.
سونا