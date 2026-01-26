مصر تحقق إنجازا غير مسبوق في التصدير

أعلن المجلس التصديري المصري للغزل والمنسوجات تحقيق القطاع إنجازا غير مسبوق في تاريخه، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال عام 2025 نحو 1.167 مليار دولار محققة قيمة سنوية على الإطلاق.

وأكد هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج أن هذا الرقم القياسي يعكس مرونة وقدرة الصناعة المصرية على النمو والتكيف مع التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، مشيرا إلى أن الصادرات حققت 94% من المستهدف السنوي المحدد.

ويعد قطاع الغزل والنسيج في مصر من أقدم وأهم القطاعات الصناعية في البلاد، حيث يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لمئات الآلاف من المصريين.

وشهد القطاع خلال السنوات الأخيرة إصلاحات كبيرة واستثمارات ضخمة، خاصة بعد إطلاق الدولة مبادرات لتطوير صناعة الغزل والنسيج ضمن استراتيجية “رؤية مصر 2030″، وإنشاء مجمعات صناعية متكاملة مثل مدينة الروبيكي ومجمع البحيرة للنسيج.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المجلس سجل القطاع نموا ربعيا إيجابيا، حيث ارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 7%، وفي الربع الثاني بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق. كما حقق شهر مايو 2025 أعلى قيمة تصديرية شهرية على الإطلاق بقيمة 110 ملايين دولار.

وحقق قطاع المنسوجات التقنية أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 22%، مدفوعا بالطلب العالمي المتزايد على الأقمشة غير المنسوجة والمنتجات الصناعية، فيما استحوذ قطاع الأقمشة على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات بنسبة 47% وبقيمة 557 مليون دولار، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بنسبة 25% وقيمة 260 مليون دولار، ثم قطاع الألياف بنسبة 14% وقيمة 169 مليون دولار.

كما استحوذت أكبر 20 بندا جمركيا على نحو 71% من إجمالي الصادرات بقيمة 827 مليون دولار، بمعدل نمو 6% مقارنة بعام 2024، وتصدرت أقمشة الجينز الدنيم قائمة البنود الأعلى تصديرا رغم تراجع طفيف، بينما شهدت بعض البنود المرتبطة بالأقمشة التركيبية والألياف الصناعية انخفاضاً نسبيا.

ووفقا للتقرير السنوي تركزت 91% من الصادرات على 20 سوقا رئيسيا بقيمة 1.062 مليار دولار، بمعدل نمو 2% عن العام السابق. واستمرت تركيا في صدارة قائمة الأسواق التصديرية بقيمة 398 مليون دولار 34% من الإجمالي، تلتها الجزائر بنسبة 11%، ثم إيطاليا بنسبة 9%.

وسجلت الصادرات نموا ملحوظا في أسواق مثل الصين والبرازيل، بينما شهدت أسواق تقليدية مثل تونس والسعودية وإسبانيا تراجعا.

المصدر: RT