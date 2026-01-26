فرنسا تحدد موقفها من مقاطعة مونديال 2026

حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، موقفه من دعوة عدد من بلدان أوروبا والعالم لمقاطعة كأس العالم 2026، المقررة للمرة الأولى في تاريخ البطولة في 3 بلدان هي أمريكا وكندا والمكسيك.

وشهدت الأسابيع الماضية احتجاجات كبيرة من عدد من السياسيين في دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا، أو دول أخرى في أمريكا الشمالية والجنوبية، تطالب بمقاطعة المونديال ردا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا سياسية ورياضية على حد سواء، وقيوده على المشجعين للحصول على تأشيرة الدخول للبلاد.

وطالب العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب “فرنسا الأبية” الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة.

وبعد دعوة إريك كوكريل لسحب التنظيم من أمريكا واقتصاره على المكسيك وكندا، جاء رد الاتحاد الفرنسي عبر رئيسه فيليب ديالو ليحسم التكنهات حول مشاركة أبطال العالم 2018 في مونديال 2026.

أوضح فيليب ديالو، في حديثه لصحيفة “أواست فرانس”، موقف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن الجدل الدائر حول إمكانية مقاطعة كأس العالم 2026، قبل نحو 5 أشهر من ضربة بداية البطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو القادمين.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مجددا على أن موقف بلاده ثابت، قائلا: “موقفي المبدئي هو عدم خلط السياسة بالرياضة، فالرياضة مكان يجتمع فيه جميع الناس، جميع الأفراد، بغض النظر عن أصولهم أو أديانهم أو معتقداتهم، لا بد أن نترك كأس العالم فقط مسابقة كروية تقرب الجميع من بعضهم البعض وتنتهي بمنتخب متوج باللقب”.

واستبعد فيليب ديالو أي شكوك حول مشاركة فرنسا في المونديال قائلا إنه لا يرى أي موجب للمقاطعة أو الاحتجاج، وأن مشاركة بلاده أمر لا لبس فيه وفق قوله.

وأضاف ديالو، الذي سيكون للمرة الأولى رئيسا للاتحاد الفرنسي للعبة في مسابقة كأس العالم: “بالطبع، كقائد ومسؤول، يجب علينا متابعة الوضع الدولي عن كثب مع تطوراته. ولكن اليوم، لا توجد أي نية لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقاطعة كأس العالم في الولايات المتحدة”.

وقالت الصحف الفرنسية إن هذا الموقف يتناقض بشكل واضح مع بعض الأصوات في ألمانيا، حيث يعتقد نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أوكي غوتليش، أنه يجب الآن معالجة النقاش حول المقاطعة “بجدية”، وفق تعبيره.

وأوقعت قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، منتخب فرنسا ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب كل من السنغال والنرويج إضافة إلى أحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الذي يشارك فيه العراق في مارس 2026.

