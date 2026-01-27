الاعيسر: الاعلام الوطني لعب دورا محورياً في تغيير المفاهيم ونقل الحضارة العريقة الى العالم

اكد الاستاذ خالد الاعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة ان الاعلام الوطني لعب دورا محورياً في تغيير المفاهيم ونقل الحضارة العريقة الى العالم.

وقال خلال الإحتفال الاثنين من أمام بوابة عبد القيوم بامدرمان بمرور 141 عاما على تحرير الخرطوم أن الشعب السوداني لن يركن وان عظمة الشعب السوداني في تماسك الوجدان الوطني وهو يحمل ماضي تليد وحافل بالبطولات ولديه تراكم من المعرفة وارث حضاري يجب أن نحافظ عليه “ولن يهنا لنا بال حتى نسترد اي قطعة آثار نهبت من قبل مليشيا الدعم السريع ومن عاونهم”.

وحيا الاعيسر جهود حكومة الخرطوم بقيادة الوالي مشيدا بالوالي وإنجازاته .

واضاف الاعيسر “ما لم نحرر آخر بقعة من الأرض لن يكتمل النصر والشعب لا يهزم فهو عبر التاريخ وقف سدا منيعا أمام اي عدوان”.

وخلال زيارته للطابية اكد الاعيسر ان هناك بنية تحتية لعمل سياحي من طراز فريد، مؤكدا السعي لتطوير المكان.

وعلى صعيد آخر تفقد الوزير مباني الهيئة العامة للتلفزيون والمحطة الارضية (البث) الفتيحاب للوقوف على حجم الدمار، مشيرا الى ان اكبر خسائر الاعلام كانت في محطة البث وان الدمار كان برعاية اجنبية ونحن أمام تحدي لاعادة البث.

مؤكدا القدرة الكاملة على اعادة التأهيل، وقال نحن اقوياء ولن نركن الى التدمير والشعب قادر على اعادة الأمر إلى أفضل.

واضاف الاعيسر لدينا شراكات مع الدول العربية اتحاد الاذاعات العربية وعربسات اضافة للشراكات الدولية والمحلية لاعادة التأهيل.