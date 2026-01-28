وزارة الخارجية والتعاون الدولي تنعي السفير الرشيد خضر

ينعى السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والعاملون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوانها العام وبعثاتها في الخارج، إلى الشعب السوداني والأسرة الدبلوماسية، ببالغ الحزن والأسى فقيد الوطن والإعلام والدبلوماسية السودانية: السفير الرشيد خضر، رحمه الله تعالى.

الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص.

تقلّد الفقيد خلال مسيرته المهنية عدداً من المواقع في إدارات ومحطات مختلفة برئاسة وزارة الخارجية ومحطاتها الخارجية، وأدّى مهامه فيها بكل تفانٍ واقتدار، متّسماً بالانضباط المهني، والالتزام الوطني، والحكمة في الأداء..

شغل الفقيد الراحل منصب الأمين العام لمجلس الإعلام الخارجي، وأسهم من خلاله إسهاماً مقدّراً في خدمة قضايا السودان وتعزيز حضوره الإعلامي.

وقد عُرف السفير الرشيد خضر بسيرته الطيبة، وأخلاقه الرفيعة، وروحه الزمالية الصادقة، وحرصه الدائم على خدمة الوطن بإخلاص ونزاهة، مما أكسبه احترام وتقدير زملائه وكل من عمل معه.