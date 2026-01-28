مدير صحة سنار يلتقي ناظر رفاعة ويبحث قضايا العائدين من دولة جنوب السودان

التقى مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار الوزير المكلف د. إبراهيم العوض أحمد، الاثنين، ناظر قبائل رفاعة الطيب أحمد يوسف أبو روف.

وبحث اللقاء قضايا العائدين من دولة الجنوب خاصة ما يتعلق بالصحة.

وأكد إبراهيم اهتمامهم بالقضايا الصحية للعائدين من دولة جنوب السودان، مؤكدًا توفير الخدمة الصحية للعائدين، وقال إن الحرب أثرت كثيرًا على المواطنين.

من جهتها أكدت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية فاطمة محمد عبد الحليم استعدادهم لفتح عيادات في أماكن تواجد العائدين من دولة جنوب السودان بتوفير الكوادر والعلاجات ومعالجة كل التحديات.