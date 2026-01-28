وفد من السفارة الصينية يزور معرض صنع في نهر النيل

وقف القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان السيد شيو جيان والوفد المرافق له، برفقة الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل، والأستاذ عثمان عمارة وزير الاستثمار والصناعة والمحاجر بالولاية، على واقع الصناعة والاستثمار بولاية نهر النيل، ووعد بالنظر في تطوير الشراكات وتذليل الصعاب في إطار التعاون القائم بين البلدين.

وأوضح الوزير عثمان عمارة، في تصريح ل(سونا)، أن القائم بأعمال السفارة الصينية بالسودان والوفد المرافق له قاما بزيارة تعريفية لمعرض «صنع في نهر النيل» الذي تنظمه الولاية ضمن فعاليات الملتقى المقام خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجاري، بأرض الميناء البري بمدينة عطبرة، مبيناً أن السفير برفقة الوالي وقف على أنشطة الملتقى والحراك الصناعي بالولاية.

وأضاف أن القائم بأعمال السفارة الصينية تعرّف على تجربة الولاية في مجال الاستثمار عبر زيارته لعدد من أجنحة الشركات والمصانع الكبرى المشاركة في المعرض، واستماعه لإفادات مباشرة من المستثمرين الذين امتدحوا جهود حكومة الولاية والامتيازات التي مُنحت لهم، مما ساهم في تشجيعهم على الاستثمار بالولاية.

وقال عمارة إنهم قدموا للسفير والوفد المرافق له تنويراً حول الإمكانات والموارد الضخمة التي تزخر بها الولاية، والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف مجالات الصناعة، كما تمت دعوة السفير لتعزيز التعاون مع الولاية في إطار التعاون القائم بين البلدين، والاستفادة من مشروعات التعاون المبرمة سابقاً، خاصة وأن ولاية نهر النيل تضم جالية صينية.