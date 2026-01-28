بدعوة رسمية رئيس الوزراء يتوجه إلى جمهورية جيبوتي

توجه السيـد رئيس الوزراء د.كامل إدريس صباح اليوم إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية بدعوة كريمة من السيد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي وسيبحث من خلالها مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

رافق السيد رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة كل من السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد والسيد نائب مدير عام جهاز المخابرات الفريق عباس محمد بخيت ومستشاري رئيس الوزراء .

سونا