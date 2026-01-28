مجلس المهن الطبية بالخرطوم يبحث قضايا التمريض والقبالة

بحث رئيس المكتب الفرعي للمجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية بولاية الخرطوم د. أيمن يوسف أرباب خلال اجتماع عقده اليوم بمكتبه مع إدارة التمريض والقبالة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم مهنة التمريض والقبالة بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وضم الاجتماع كل من الماترون طيبة محمد جبارة رئيس قسم التمريض والقبالة بالوزارة، ود. أحمد عوض الكريم مدير إدارة التدريب والبحوث بوزارة الصحة.

وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بعدم استيعاب أو تشغيل أي ممارس لمهنة التمريض أو القبالة ما لم يكن حاصلًا على ترخيص ساري المفعول من المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية، إلى جانب الالتزام بالمسميات الوظيفية المعتمدة لدى المجلس وفق اللوائح المنظمة للمهنة.

كما شدد د.ايمن ارباب على أهمية تفعيل الإشراف المشترك بين المجلس القومي للمهن الطبية والصحية وإدارة التمريض والقبالة بوزارة الصحة على المستشفيات والمراكز الصحية، بما يضمن ضبط الممارسة المهنية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين المجلس وإدارة التمريض والقبالة وإدارة التدريب والبحوث بوزارة الصحة بهدف رفع قدرات وكفاءة ممارسي مهنة التمريض والقبالة، وتطوير الأداء المهني بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني ولاية الخرطوم.

