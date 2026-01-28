رئيس الوزراء يصل إلى جمهورية جيبوتي

وصل السيـد رئيس الوزراء د.كامل إدريس صباح اليوم إلى جمهورية جيبوتي في زيارة رسمية بدعوة كريمة من السيد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي وسيبحث من خلالها مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وكان في استقباله بمطار جيبوتي العاصمة نظيره رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد ووزير الخارجية الجيبوتي عبدالقادر حسين، والسيد سفير السودان لدى جمهورية جيبوتي محمد سعيد حسن وعدد من أعضاء السفارة .

الجدير بالذكر أن السيد رئيس الوزراء كان قد توجه صباح اليوم من مطار الخرطوم الدولي إلى جمهورية جيبوتي برفقة كل من السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد والسيد نائب مدير عام جهاز المخابرات الفريق عباس محمد بخيت، ومستشاري رئيس الوزراء .

سونا