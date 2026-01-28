السودان يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لسوق العمل بالرياض

شارك السودان في أعمال المؤتمر الدولي الثالث لسوق العمل (GLMC 2026)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض خلال الفترة 26-27 يناير الجاري تحت شعار (نصيغ المستقبل)، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء العمل، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.

ورأس وفد السودان وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح، الذي شارك في الجلسات العامة وأعمال الاجتماع الوزاري المصاحب للمؤتمر، إلى جانب مشاركته بكلمة تناولت رؤية السودان لإعادة بناء سياسات سوق العمل في ظل التحولات العالمية والتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما ضم الوفد السوداني كلًا من دفع الله الحاج سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية، ومحمد الباهي نائب السفير، إضافة إلى ممثلي وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وشكل الاجتماع الوزاري للمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 40 وزير عمل من مختلف دول العالم، وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، محطة محورية في أعمال المؤتمر، حيث جرى التوافق على عدد من الأولويات المشتركة لتعزيز مستقبل أسواق العمل، شملت تنمية المهارات، تحسين جودة الوظائف، تعزيز مرونة القوى العاملة وتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في سياسات التوظيف.

وفي كلمته، أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أن السودان، رغم التحديات التي فرضتها الحرب، يعمل على إعادة توجيه سياسات سوق العمل نحو التمكين الاقتصادي، التدريب التحويل، وبناء المهارات القابلة للنقل، مع التركيز على الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التدريب وتنقل العمالة والاعتراف بالمؤهلات.

كما عبر د. معتصم عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على حسن التنظيم وكرم الضيافة، مشيدًا بدور المملكة في ترسيخ المؤتمر كمنصة عالمية رائدة للحوار القائم على الأدلة حول مستقبل أسواق العمل.

ويعد المؤتمر الدولي لسوق العمل أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بقضايا العمل والتوظيف، حيث شهدت نسخته الثالثة مشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك، وأكثر من 200 متحدث، في ما يزيد عن 50 جلسة حوارية، وأسهم في بلورة توجهات عملية تهدف إلى جعل أسواق العمل أكثر شمولًا واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.

سونا