اجتماع مشترك بين والى شمال دارفور ومديرى الجامعات بالنيل الأبيض لمعالجة قضايا طلاب جامعة الفاشر والكليات الخاصة

انعقد بجامعة النيل الأبيض بكوستى امس الاجتماع المشترك بين والى شمال دارفور الاستاذ الحافظ بخيت محمد ضمن زيارة لولاية النيل الابيض لتفقد نازحى ولاية شمال دارفور ، ومديرى الجامعات الحكومية والخاصة بحضور البروفسير السمانى عبدالمطلب احمد رئيس مجلس إدارة جامعة النيل الأبيض وبحضور البروفسير الشاذلى عيسى حمد مدير جامعة النيل الأبيض البروفيسور محمد المهدي بخارى مدير جامعة الإمام المهدى، البروفيسور المعتز بالله بكرى سيد أحمد مدير جامعة بخت الرضا، والأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية وعدداً من أعضاء مجلس جامعة النيل وأساتذة الجامعة، ناقش الاجتماع قضايا ومشاكل طلاب جامعة الفاشر والكليات الخاصة وكيفية استضافتهم بالجامعات بالولاية فى ظل الأوضاع الراهنة .

وقال والى شمال دارفور ان الأوضاع الأمنية بالولاية تتطلب إيجاد حلول عاجلة لمشكلة طلاب التعليم العالى إلى حين تطهير الولاية من الميليشيا المتمردة وإعادة تأهيل البنيات التحتية التى دمرتها الميليشيا المرتزقة، وثمن الوالى دور مجتمع وحكومة النيل الأبيض ومؤسساتها المختلفة التى فتحت أبوابها لاستضافة النازحين من كل ولايات السودان التى تأثرت بالحرب .

من جهتهم أعلن مديرو الجامعات بولاية النيل الأبيض عن استعدادهم الكامل لاستضافة جامعة الفاشر بكلياتها وطلابها والكليات الخاصة إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد، واشاروا الى ان الجامعات بالولاية استضافت أعدادا كبيرة من الجامعات والكليات والطلاب المتأثرين بالحرب .

وأمن الاجتماع على التنسيق المشترك بين حكومة شمال دارفور وجامعة الفاشر والكليات الخاصة، وحكومة ولاية النيل الأبيض والجامعات لتحديد آليات الاستضافة سواء على مستوى الكليات أو الطلاب.

سونا