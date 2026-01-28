وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بسنار يرأس الاجتماع الأول لمناقشة منصة الصادرات

عقد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار، دكتور نور الدين داؤود، اليوم اجتماعاً موسعاً حول منصة الصادرات في الولاية، وذلك بحضور ممثلي جميع الأطياف المعنية بالقطاع الزراعي، بما في ذلك المنتجين بمختلف مستوياتهم، ممثلي البنوك، شركات الدعم، والغرفة التجارية.

وهدف الاجتماع إلى تحويل الزراعة من النمط التقليدي إلى النمط الحديث، وتعزيز الإنتاجية، وتسهيل التمويل الزراعي، وتوسيع نطاق الصادرات.

واعتبر د. نور الدين أن منصة الصادرات تمثل خطوة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي، من خلال تجميع المنتجين في جمعيات ومجموعات تسهل عليهم التخطيط والإنتاج، وكذلك تنظيم المصدرين وتعريفهم بالجمعيات والهيئات المعنية لدعم عمليات التصدير.

وأشار الاجتماع إلى عدد من القضايا المحورية، منها تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية بما يواكب احتياجات السوق المحلية والخارجية، ووضع آليات تمويل واضحة بالتعاون مع البنوك والجهات الداعمة لتسهيل وصول التمويل إلى المنتجين، بجانب تشجيع المزارعين على الانتقال من الطرق التقليدية إلى الزراعة الحديثة، باستخدام تقنيات وأساليب متطورة.

وأكد الوزير على أن الاجتماع ساهم في حل العديد من القضايا العالقة التي كانت تواجه القطاع الزراعي، كما رصد بعض المشكلات التي ستتم متابعتها وحلها في الورش المقبلة.

وأكد أن تجمع كافة الأطياف في هذا الاجتماع، وصبرهم على مناقشاته الطويلة والمعمقة، يعكس حرص الجميع على تحقيق الأهداف المرجوة، ويشكل أساساً متيناً لإنجاح المنصة.

وأضاف د. نور الدين أن الخطوات القادمة تشمل عقد ورش متخصصة لمعالجة المشكلات العالقة، وخلق بيئة متكاملة لدعم الإنتاج الزراعي، وتحفيز المزارعين على التوسع في الإنتاج، إضافة إلى تعزيز الترويج للمنتجات الزراعية خارج ولاية سنار وخارج السودان.

وأوضح أن الهدف النهائي هو تأسيس منصة متكاملة للصادرات تحت مسمى (منصة سنار للصادرات) تهدف إلى دعم المنتجين والمصدرين وتحقيق طموحاتهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية للولاية بشكل عام.

سونا