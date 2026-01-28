جمعية تنظيم الأسرة ومجلس التنمية العمرانية يبحثان التعاون لتنفيذ كود البناء للأشخاص ذوي الإعاقة

بحث المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة السودانية الأستاذ الشفيع محمد لدى استقباله بمكتبه صباح اليوم المهندس سمية عمر جامع الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية بحث سبل التعاون المشترك لإنفاذ كود البناء للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بحضور الدكتورة سهام جابر مدير إدارة الخدمات الصحية والتدخلات الرقمية بالجمعية والأستاذ صلاح الجيلاني مدير إدارة تغيير السلوك والإعلام بالجمعية.

وأكد الشفيع اهتمام الجمعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم و إدماجهم بالمجتمع، مبيناً التزامهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطبيق الكود الذي يسهل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية والصحية وتحسين إمكانية الوصول.

وأشادت المهندس سمية جامع باهتمام الجمعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة اهتمام الدولة بقضايا هذه الشريحة المهمة ودعت إلى ضرورة العمل المشترك لإنفاذ كود البناء وأن يتم التعاون بين المجلس والجمعية وبقية منظمات المجتمع المدني الأخرى في هذا الشأن.

وامتدحت الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية دور جمعية تنظيم الأسرة في تقديم الخدمات الصحية والاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول بالخدمات إلى الفئات المستهدفة بمواقعها.

سونا