رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل رئيس الوزراء

استقبل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس جمهورية جيبوتي دعم بلاده الكامل لمبادرة سلام السودان التى أطلقها السيد رئيس الوزراء د.كامل إدريس، وأكد كذلك أهمية دور السودان في الإقليم وضرورة عودته إلى منظمة الايقاد ،واستعداد بلاده لدعم السودان في كافة المناحي.

من جانبه نقل السيد رئيس الوزراء للرئيس الجيبوتي تحايا فخامة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأشار سيادته إلى العلاقات الأخوية الشعبية التاريخية بين البلدين، وامتدح موقف جيبوتي الداعم للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد د.كامل إدريس حرص حكومة الأمل على استمرار التنسيق والتعاون مع جيبوتي وتبادل الخبرات في مجال الموانئ والتعاون في كل المنابر وتفعيل اللجان الفنية ولجان التشاور والتعاون وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية لمصلحة البلدين.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة ودحرها مليشيا الدعم السريع المتمردة وعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وأكد د.كامل إدريس رغبة حكومة الأمل في السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد، وقال ” أن الحرب في البلاد تشكل مهدداً كبيراً لكل الإقليم”.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة عودة السودان لمنظمة الايقاد والاتحاد الأفريقي.

حضر اللقاء من الجانب السوداني كل من السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد والسيد نائب مدير عام جهاز المخابرات الفريق عباس محمد بخيت،ومستشاري رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد والسفير بدرالدين الجعفري، فيما حضر من الجانب الجيبوتي وزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي السيد عبدالقادر حسين عمر، والأمين العام لرئاسة جمهورية جيبوتي السيد محمد عبدالله اويس، والمدير العام للأمن السيد حسن سعيد، والسيد مدير العلاقات العربية بوزارة خارجية جيبوتي محمد دعاليه.

سونا