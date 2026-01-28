مداراتمنوعات

شاهد بالصور والفيديو.. في حفل زواج أسطوري.. شاب “سوداني” يتزوج من حسناء “كرواتية” بحضور أسرتها وأصدقائه والجمهور: (رفعت رأس كل الجنقو وبقينا نسابة الأسطورة مودريتش)

2026/01/28
a4a945cc 2725 40e4 b051 ec53230b3c57

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف فريد من نوعه وتم وصفه بالأسطوري.

5e116636 84a6 4f8c 82f6 4b493fd887d1

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزفاف كان لشاب سوداني, تزوج من فتاة “كرواتية”, الجنسية بحضور أهلها وأصدقائه الذين شاركوه فرحته برفع العلم السوداني, بأوروبا.

الزواج أقيم في طقوس جميلة حيث لفتت أسرة العروس أنظار الجمهور السوداني, بفرحتهم الكبيرة بمناسبة زفاف إبنتهم من الشاب السوداني.

a4a945cc 2725 40e4 b051 ec53230b3c57

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور الجمهور فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحدهم: (رفعت رأس كل الجنقو), وكتب معلق آخر: (بقينا نسابة الأسطورة مودريتش).

محمد عثمان _ النيلين

2026/01/28