شاهد بالصور والفيديو.. في حفل زواج أسطوري.. شاب “سوداني” يتزوج من حسناء “كرواتية” بحضور أسرتها وأصدقائه والجمهور: (رفعت رأس كل الجنقو وبقينا نسابة الأسطورة مودريتش)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف فريد من نوعه وتم وصفه بالأسطوري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزفاف كان لشاب سوداني, تزوج من فتاة “كرواتية”, الجنسية بحضور أهلها وأصدقائه الذين شاركوه فرحته برفع العلم السوداني, بأوروبا.

الزواج أقيم في طقوس جميلة حيث لفتت أسرة العروس أنظار الجمهور السوداني, بفرحتهم الكبيرة بمناسبة زفاف إبنتهم من الشاب السوداني.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور الجمهور فإن السخرية كانت حاضرة, حيث كتب أحدهم: (رفعت رأس كل الجنقو), وكتب معلق آخر: (بقينا نسابة الأسطورة مودريتش).

محمد عثمان _ النيلين