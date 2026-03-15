يوسف عمر : العمل مع ماجد الكدواني حلم تحقق في “كان يا ما كان”

يواصل الفنان الشاب يوسف عمر حضوره المتنامي في الدراما المصرية، مستفيداً من اختيارات فنية تمنحه فرصة لاستكشاف مساحات جديدة في الأداء.

خلال السنوات الأخيرة، لفت عمر الأنظار بظهوره في أعمال اعتمدت على الأداء الطبيعي والبساطة في تقديم الشخصيات، مما جعله من الوجوه الشابة التي يراهن عليها صناع الدراما لتقديم أدوار تعكس واقع الشباب وتفاصيل حياتهم اليومية.

يحرص عمر في خطواته الفنية على تنويع أدواره والعمل مع مخرجين ونجوم ذوي خبرات مختلفة، معتبراً كل تجربة جديدة فرصة للتعلم واكتساب الخبرة في موقع التصوير. كما يسعى لتقديم شخصيات ذات بعد إنساني قريب من الجمهور، خاصة في الأعمال التي تركز على العلاقات الاجتماعية وتفاصيل الحياة اليومية.

في أحدث مشاركاته الدرامية، يشارك عمر في مسلسل “كان يا ما كان”، الذي يجمعه بالفنان ماجد الكدواني.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يركز على العلاقات الإنسانية بين شخصيات تعكس نماذج مختلفة من المجتمع.

يعد المسلسل محطة مهمة في مسيرة عمر، الذي كان يتمنى التعاون مع الكدواني منذ فترة. في حديثه مع “العربية. نت” و”الحدث.نت”، تناول عمر تجربته في المسلسل وكواليس العمل مع فريقه، بالإضافة إلى رؤيته لتجربة المسلسلات القصيرة في الدراما.

وصرح الفنان يوسف عمر بأن مشاركته في مسلسل “كان يا ما كان” كانت تجربة ممتعة للغاية، مشيراً إلى رغبته القديمة في العمل مع الفنان ماجد الكدواني، والتي تحققت أخيراً من خلال هذا المسلسل.

أوضح أن السيناريو وفكرة المسلسل، إلى جانب طبيعة العلاقات بين الشخصيات، كانت أبرز ما جذبه للمشاركة، لافتاً إلى أن النماذج التي يقدمها العمل موجودة بالفعل في المجتمع.

يميل عمر إلى فكرة المسلسلات ذات الحلقات القصيرة، مؤكداً أن تجربة ال 15 حلقة أصبحت أقرب للجمهور، خاصة مع سرعة إيقاع الحياة، مما ساهم في انتشار هذا الشكل من الدراما خارج الموسم الرمضاني.

وعن كواليس التصوير، أكد أن العمل مع ماجد الكدواني كان تجربة فريدة، مشيراً إلى روح الكدواني الجميلة في موقع التصوير، وتعلمه الكثير منه، خاصة فيما يتعلق بالالتزام وطريقة التعامل مع العمل.

أضاف أن المخرج كريم العدل يتمتع بروح كوميدية لافتة، مما انعكس على أجواء التصوير التي اتسمت بالمرح والراحة بين فريق العمل.

يؤكد عمر سعيه الدائم للاجتهاد في عمله وتقديم أفضل ما لديه بإخلاص، تاركاً النتائج والتوفيق لله.

يرى عمر أن الممثل ينبغي أن يخوض تجارب متنوعة ويقدم شخصيات مختلفة، فهذا هو الطريق الحقيقي لاكتشاف قدراته وتطوير أدواته الفنية مع كل عمل جديد.

العربيه نت