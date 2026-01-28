شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يعلق على ظهور “فيل” ضخم بمناطق سيطرتهم بدارفور: (دلالة على أنه وجد الأمان بيننا ولو ظهر في أرض الكيزان لقتلوه وأكلوه)

واصل ناشط الدعم السريع, الشهير شيخ بدران, نشر مقاطعه التي تثير ضحكات الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بدران”, في مقطع جديد علق فيه على حقيقة ظهور فيل, ضخم بإحدى الغابات بإقليم دارفور, الذي قع تحت سيطرتهم.

وقال شيخ بدران, أنه ظهور الفيل, في غابة “سنقو”, التي تقع بجنوب دارفور, يدل على وجود الأمان, في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

وواصل ناشط المليشيا, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (هل ترى الفيل الذي ذكر في القران الكريم في أرض الكيزان؟ لن تراه أبداً, لذلك لن تجد هنا من يأكله أو يقتله).

محمد عثمان _ النيلين